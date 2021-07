Rifiuti: Raggi fa appello ai sindaci della provincia ma loro protestano in piazza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto in piazza del Campidoglio hanno protestato una trentina di sindaci dell'area metropolitana. Sette di loro, provenienti dai territori confinanti con Albano Laziale, insieme a Borelli, stamattina avevano incontrato il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per ribadire le ragioni del no alla riapertura della discarica chiusa dal 2016 a causa dell'incendio che distrusse il Tmb e che oggi ha una disponibilità di 200 mila tonnellate sul settimo invaso. Oggi in piazza i sindaci hanno lamentato l'impossibilità di accedere a Palazzo Senatorio per seguire i lavori dell'Assemblea capitolina. "Se respingiamo l'appello della sindaca? Assolutamente sì, ma non è un appello. Dovrebbe esserci intanto un'autocritica a se stessa, visto che ha preso Roma al 45 per cento della differenziata e l'ha portata al 42 per cento, facendola scendere quindi. I rifiuti nella Capitale sono in strada: non ha fatto assolutamente nulla e non ha il valore morale per farci un appello del genere", ha detto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, in rappresentanza anche dei colleghi. La seduta è terminata alle 19 con il rinvio del voto degli ordini del giorno: quando mancavano due minuti alla fine dei lavori si è proceduto a votare un primo ordine del giorno ma in Aula Giulio Cesare erano presenti soltanto 20 consiglieri e quindi è venuto meno il numero legale. Tecnicamente la seduta avrebbe comunque dovuto chiudere comunque alle 19 e quindi gli ordini del giorno sarebbero stati votati comunque nel prossimo consiglio. (Rer)