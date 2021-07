Lavoro: De Petris (Leu), inaccettabile annuncio Whirlpool, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inaccettabile annuncio della multinazionale Whirlpool, che rifiuta la Cassa integrazione aggiuntiva di tredici settimane per passare subito ai licenziamenti, dimostra che non basta il semplice 'impegno a raccomandare' l'uso di misure alternative ai licenziamenti". Lo dichiara la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, che aggiunge in una nota: "Perché l'accordo raggiunto dal governo e dalle parti sociali abbia un valore effettivo, è necessario che l'esecutivo e la Cabina di regia di palazzo Chigi intervengano attivamente per impedire che i lavoratori siano mandati a casa. La difesa dell'occupazione e dei lavoratori deve essere una priorità assoluta per questo governo e non può limitarsi alle raccomandazioni. In mancanza di un intervento deciso - conclude l'esponente di Leu - migliaia di persone resteranno senza lavoro e sarà impossibile evitare l'esplosione della crisi sociale".(Com)