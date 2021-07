Cuba: governo Uruguay esprime "preoccupazione" su assenza garanzie a libertà di espressione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza lo stesso presidente Luis Lacalle Pou aveva elogiato "il coraggio" dei cubani che manifestano in questi giorni contro il governo di Miguel Diaz-Canel. "Il popolo cubano sta mostrando un coraggio degno di elogio, Cuba è una dittatura che non rispetta i diritti umani", ha dichiarato il presidente in una conferenza stampa tenuta lunedì. "La comunità internazionale deve aiutare e prendere posizione senza intromettersi negli affari del Paese, ma è chiaro che nel consesso internazionale al quale appartiene l'Uruguay, questo tipo di cose bisogna dirle chiaramente", ha aggiunto il leader di centrodestra. (Mec)