Usa: Biden incontra senatori democratici per sostegno a piano infrastrutture

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato i senatori del Partito democratico al Campidoglio di Washington per invitarli a sostenere il piano per le infrastrutture messo a punto dalla sua amministrazione. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", sottolineando che si tratta della prima visita del capo dello Stato Usa ai legislatori democratici della camera alta del Congresso. Biden è stato affiancato dal leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, dopo che quest'ultimo ha annunciato un accordo tra i democratici della commissione Bilancio su un budget di 3.500 miliardi di dollari. Il Senato sta cercando di approvare il bilancio, che consentirebbe ai Dem di posporre un pacchetto di riconciliazione pieno di priorità di spesa, nonché un accordo infrastrutturale bipartisan sostenuto da Biden prima della pausa prevista per agosto. "Lo faremo", ha detto Biden ai giornalisti mentre entrava al Senato, dove ha servito come parlamentare per 36 anni prima di diventare vicepresidente nel 2009 sotto l'amministrazione di Barack Obama.(Nys)