- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 15 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni IV e II. Odg:"Il ruolo del Comune di Torino per la riapertura del presidio Maria Adelaide"Ore 16 - corso Unione Sovietica 214: sopralluogo delle Commissioni Smart City, II e III alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino - CTE Next.REGIONEore 11.30, Aula, conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Drapò: un simbolo, una regione, una bandiera. 1.181 occasioni per sventolare la propria appartenenza. Con il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia intervengono il direttore dell'Agenzia Ansa Luigi Contu e il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia. (Rpi)