Rifiuti: Assemblea capitolina rinvia voto su odg, cade numero legale in chiusura

- Terminata senza votare gli ordini del giorno la seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario a questa collegato. Quando mancavano due minuti alla fine dei lavori si è proceduto a votare un primo ordine del giorno ma in Aula Giulio Cesare erano presenti soltanto 20 consiglieri e quindi è venuto meno il numero legale. Tecnicamente la seduta avrebbe comunque dovuto chiudere comunque alle 19 e quindi gli ordini del giorno sarebbero stati votati comunque nel prossimo consiglio. La prossima seduta ordinaria è convocata per domani, dalle 14 alle 19, e gli ordini del giorno dovrebbero essere votati in apertura. (Rer)