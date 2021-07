Omofobia: Vito (FI) su ddl Zan, meglio rischio voto segreto che modifiche inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elio Vito, deputato di Forza Italia, afferma: "Alcune considerazioni dopo questi prime votazioni sul ddl Zan in Aula al Senato. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono state respinte. Per pochi, pochissimi voti, ma si sapeva. Si va avanti e questo conta - continua il parlamentare in una nota -. Ai gufi che prevedono che 'a scrutinio segreto non passa' dico che è un rischio da correre, piuttosto che fare modifiche inaccettabili. Non serve una legge qualsiasi, serve una buona legge che tuteli tutti ed educhi al rispetto anche nelle scuole". (Com)