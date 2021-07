Omofobia: Gasparri (FI) su ddl Zan, gravissimo tentativo rivoluzione antropologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, "con questo disegno di legge si vuole attuare una rivoluzione antropologica aberrante, si vuole mutare la vita del Paese. E lo si vuole fare senza neppure discutere. Abbiamo mille ragioni per contrastare questo disegno di legge". Intervenendo in Aula durante il dibattito sul disegno di legge Zan, il parlamentare ha aggiunto: "Bisogna dire e spiegare con forza he non è vero che chi è favorevole a questa legge intende condannare le aggressioni, le violenze mentre chi è contrario le vuole favorire. E’ una falsità che è stata veicolata da certa sinistra, che nega peraltro che nel nostro ordinamento esistono già norme severe per punire i violenti, gli aggressori a difesa e tutela di ogni cittadino nessuno escluso. Vogliamo parlare di aggravanti, vogliamo discutere se rendere ancora più severe le misure già esistenti? Bene, noi siamo pronti a trovare le soluzioni. Ma cosa c’entrano le altre parti di questa legge con le violenze? Cosa c’entra l’articolo 1 che è una vera aberrazione, cosa c’entra l’articolo 4 con cui si vorrebbe colpire la libertà di espressione e di opinione lasciando ai giudici ampia e non accettabile discrezionalità? Cosa c’entra - ha concluso Gasparri - l’indottrinamento gender nelle scuole, l’educazione sessuale che diventa transessuale, attentando alla sovranità educativa delle famiglie, che invece secondo noi va salvaguardata ad ogni costo? Ecco perchè ci opponiamo con forza a questa legge". (Rin)