Scuola: Bernini (FI), dati Invalsi catastrofici, mai più didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "i dati Invalsi sulle conseguenze della didattica a distanza sono catastrofici: se uno studente su due non ha le competenze necessarie in italiano e in matematica, e se la metà di chi esce dalle superiori lo fa con competenze da terza media, significa che dobbiamo dire 'mai più' a lezioni che non siano in presenza. Di fronte a questo scenario, diventa quindi un imperativo categorico attrezzare aule e trasporti perché il prossimo anno scolastico diventi un diffuso 'tempo pieno' per recuperare il terreno perduto". La parlamentare aggiunge in una nota: "Ne va del futuro stesso dei nostri studenti: altrimenti i deficit accumulati costituiranno un handicap competitivo e un macigno sul loro inserimento nel mondo del lavoro. Ma andrà fatta anche una riflessione più ampia sul funzionamento del sistema-scuola: dare tutta la colpa alla didattica a distanza appare infatti troppo assolutorio". (Com)