Abruzzo: Paolucci (Pd) su Defr, è solo un insieme di parole

- "Sulla ripartenza post Covid l'Abruzzo corre meno del resto del Paese, questo emerge subito da una prima analisi del Documento di economia e finanza regionale presentato dalla maggioranza di centrodestra: circa 300 pagine di rendicontazione che non contengono strategie vincenti di rilancio post pandemia, per l'utilizzo dei fondi europei, né per la progettazione legata a Pnrr e al comparto industriale. Un bilancio a nostro avviso fallimentare delle promesse fatte in campagna elettorale, che a metà mandato di governo restano tali, con imprenditori, lavoratori e imprese che aspettano ancora 100 milioni di euro Cura Abruzzo 1 e 2". E' quanto afferma il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, sul Documento che delinea il percorso governativo regionale dei prossimi due anni. "Non c'è una politica industriale - prosegue - né una visione sul futuro per il rilancio della competitività dell'intero sistema produttivo abruzzese e per arginare lo spopolamento e l'emigrazione giovanile. Un documento che non intercetta le enormi opportunità dei fondi in arrivo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il Defr dedica mere pagine descrittive che non colgono l'eccezionalità dello strumento e non contiene le fondamenta della futura governance, soprattutto con riferimento al ciclo di programmazione dei fondi Eu del settennio 2021-2027 - rimarca l'ex assessore regionale al Bilancio -. Poco coraggio anche sulle politiche attive del lavoro e sulla formazione, che saranno un tema cruciale per la ripresa, come avevamo previsto nella proposta di legge di riforma del settore presentata dal centrosinistra oltre un anno fa e su cui invitiamo la maggioranza ad incardinare rapidamente la discussione nelle Commissioni, perché contiene importanti ed innovative misure per creare nuovi posti di lavoro e favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta. (segue) (Gru)