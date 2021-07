Abruzzo: Paolucci (Pd) su Defr, è solo un insieme di parole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspichiamo, a differenza degli altri anni - continua Paolucci -, il coinvolgimento delle parti sociali e datoriali e tutte le istituzionali interessate per il miglioramento dello strumento di programmazione, che così com'è si presenta come una lunga rendicontazione, post Covid, manca di un necessario sguardo al futuro e anzi, a fronte della crescita del Pil nazionale, rimarca la fatica dell'Abruzzo a stare al passo con il Paese e la lentezza a risollevarsi dalla pandemia, rilevando, per la prima volta, anche un forte decremento della popolazione residente che fa il paio con la forte migrazione giovanile perché nulla è stato fatto in questi due anni per trattenerli. Non si coglie l'importanza dei corridoi e della trasversalità, il tema è affrontato, ma con scarsa visione delle opportunità derivanti dalla connessione al corridoio trasversale Tirreno-Adriatico, né del turismo. Da un documento che di fatto dovrebbe programmare gli ultimi due anni di governo di questa maggioranza, ci si sarebbe aspettati una maggiore strategia anche sui fondi europei, il Defr fa il punto su quelli 2014/2020, che con la gestione centrodestra ci vede fanalino di coda delle classifiche su tutti i fondi di spesa (Fesr, Fse, Feasr), con i bandi fermi e le istruttorie paralizzate da mesi nonostante l'esigenza di cercare su queste risorse motivi di ripartenza. Si dice poco o nulla sulla programmazione 2021-2027. Nessun indirizzo programmatorio emerge dal testo sulla sanità e ormai tutto è fermo al 31 dicembre 2018, agli atti del centrosinistra, con l'inversione del trend di crescita dei Lea nonostante le belle performance della precedente stagione governativa. Una parte del Defr, infine - conclude sempre Paolucci -, è dedicata alla rendicontazione del Cura Abruzzo 1 e 2: bene, a 18 mesi dall'approvazione di quelle norme, solo il 50 per cento dei 200 milioni promessi è stato erogato. Una presa in giro per la comunità di cittadini, lavoratori e imprenditori che praticamente sta affrontando con le sue sole forze la crisi connessa alla pandemia. (Gru)