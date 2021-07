Roma 2021: Di Egidio (Iv), mi candido presidente del VII municipio per Calenda sindaco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il VII Municipio e Roma vantano purtroppo i tristi record di cassonetti in fiamme, voragini, topi e rifiuti a cielo aperto, autobus in fiamme e soprattutto il record di occasioni perse in questi 5 anni nei quali la Raggi ha fallito su tutti i dossier chiave, dai trasporti ai rifiuti, dalle politiche giovanili alle politiche sociali, dalle periferie al decoro urbano", continua la nota. "La fotografia è quella di una città ferma. Ma il fallimento più grande è quello di aver costretto i romani ad abituarsi a questa anormalità. Ecco io credo invece che la candidatura di Carlo Calenda sia la strada giusta per non abituarci a questo disastro e che rappresenti l'unica casa per noi riformisti, l'unico polo alternativo a populisti e sovranisti. Ce la metterò tutta e per me è un onore far parte di questa avventura", conclude. (Com)