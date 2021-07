Decreto Sostegni bis: Frassini, raddoppio da 20 a 40 miliardi euro grazie a Lega al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Rebecca Frassini, componente della commissione Bilancio, rileva che "grazie alla Lega il plafond a disposizione del decreto legge Sostegni bis è stato raddoppiato da 20 a 40 miliardi di euro. Un risultato importante su un decreto che serve per ristorare aziende, professionisti e partite Iva duramente colpiti dall'emergenza sanitaria. Con la Lega al governo - continua la parlamentare in una nota - c'è stato quel cambio di passo che ha portato al superamento della logica dei codici Ateco, l'aumento di 40 milioni del fondo per la tutela dei più fragili, l'introduzione del criterio dell'utile e un nuovo criterio sul calcolo temporale che permette a oltre 370 mila partite Iva in più di accedere ai fondi. Persone e famiglie dimenticate dal governo Conte II". (Com)