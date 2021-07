Venezuela: europarlamentare Gil, Ue indaghi su condizioni di detenzione dell'oppositore Guevara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati della missione di osservazione elettorale che l'Unione europea invierà a novembre in Venezuela chiedano alle autorità di conoscere il luogo in cui è detenuto il deputato di opposizione Freddy Guevara, arrestato il 12 luglio dalle Forze speciali di polizia di Caracas e di cui non si conoscono le condizioni di salute fisica e psicologica. Lo ha chiesto l'europarlamentare venezuelano Leopoldo Lopez Gil all'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, sottolineando in una nota il difficile clima politico nel Paese. "Pensa che mentre nel Paese continuano a verificarsi eventi come questo il clima elettorale sia favorevole allo svolgimento di elezioni libere, trasparenti e democratiche?", chiede Gil nel testo, nel quale denuncia le "vessazioni del regime di Maduro" e si dice scettico sulla possibilità di portare avanti "un dialogo volto a uscire dalla crisi politica, economica e umanitaria che sta affliggendo il Paese". Gil, che è stato eletto europarlamentare nelle liste del Partito popolare (Pp) della Spagna, Paese di cui ha la nazionalità, ha quindi invitato la missione Ue ad esigere notizie sul luogo e le condizioni di detenzione di Guevara. L'oppositore venezuelano Guevara è stato arrestato sull'autostrada Prados del Este in concomitanza con il tentato fermo di Guaidò a casa sua. In seguito all'arresto, il procuratore generale nominato dal governo di Maduro lo ha accusato formalmente dei reati di terrorismo, attacco contro l'ordine costituzionale, cospirazione per delinquere e tradimento. (Vec)