Libia: Esercito nazionale libico, conclusioni Consiglio Onu supportino stabilità del Paese

- L'autoproclamato Esercito nazionale libico ha auspicato che i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che domani si riuniscono sulla situazione in Libia arrivino ad una "visione unificata" capace di "supportare la stabilità" del Paese e portare allo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre nei tempi previsti. "Ci auguriamo che coloro che si riuniscono nella sessione del Consiglio di sicurezza arrivino a una visione unificata che supporti la stabilità in Libia a breve e lungo termine, portando alle elezioni del 24 dicembre", ha detto il portavoce dell'esercito Ahmed al Mismari alla vigilia dell'incontro di New York, sottolineando la necessità che le autorità libiche attuino "quanto concordato alle Conferenze di Berlino 1 e 2 in merito alla rimozione di tutte le forze e mercenarie straniere prima della data delle elezioni del 24 dicembre e non dopo, insieme ad una seria visione nazionale di come sciogliere milizie e gruppi fuorilegge, raccogliere le loro armi e reintegrarle attraverso le istituzioni ufficiali dello Stato". Nel documento, l'esercito chiede anche al Consiglio presidenziale e al governo di unità nazionale di attenersi alla tabella di marcia approvata dal Forum di dialogo politico, che prevede fra i punti anche la rimozione di tutte le forze straniere e mercenarie. (segue) (Tut)