Povertà: Tridico (Inps), capitalismo finaziario ha aumentato diseguaglianze

- "Durante il capitalismo finanziario, che non è più il capitalismo industriale, sono aumentate le disuguaglianze, sono cresciute le rendite finanziare, e questo non ha aiutato nemmeno la produttività perché di investimenti produttivi, purtroppo ce ne sono stati relativamente di meno. E quindi non si è fatta redistribuzione di quella ricchezza creata soltanto per i mercati finanziari. È una transizione che il nostro sistema ha preso dagli anni ‘80 in poi ed ha portato a delle conseguenze negative. Finché questo poteva portare crescita, che poi si redistribuiva a tutti, poteva anche essere accettato, ma nel momento in cui non viviamo neppure più all’interno di sistemi che hanno tassi di crescita del Pil così elevati da redistribuire la ricchezza creata dal mondo finanziario, allora gli squilibri si creano e il sistema stesso viene posto sotto critica". Lo ha detto a Sky Tg24 Economia, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico (Rin)