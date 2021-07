Bolivia: ritrovate in un magazzino della polizia armi inviate dall'Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Polizia boliviana, Jhonny Aguilera, ha confermato oggi che sono state trovate nei magazzini delle forze di sicurezza le armi spedite dall'Argentina a novembre del 2019 ma che non esiste la documentazione relativa alla ricezione. "Le armi argentine si trovano nei magazzini della polizia boliviana, ma non c'è nessun documento riguardante il loro ingresso", ha affermato Aguilera in una conferenza stampa. L'armamento ritrovato consiste in munizioni antidisturbo calibro 12/70, granate "tipo baseball" e a "tripla frammentazione", e corrisponde a quello descritto in una lettera inviata dall'allora comandante dell'aviazione militare, Jorge Terceros, all'ambasciata argentina a La Paz. "Abbiamo avviato oggi un'indagine per identificare i funzionari che hanno ricevuto questo armamento all'aeroporto, dove ci risulta che personale argentino in uniforme ha consegnato le armi alla polizia boliviana senza nessun tipo di documentazione", ha aggiunto. (segue) (Abu)