Rifiuti: sindaco Albano, rispediamo a Raggi appello su riapertura discariche

- L'appello della sindaca di Roma e Città metropolitana, Virginia Raggi, ai sindaci dell'area metropolitana a fare rete per chiedere in via emergenziale la discarica di Colleferro "mi ha fatto sorridere: un appello alle forze politiche che, a suo dire, sono sempre state assenti e continuano a essere assenti". Lo ha detto il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario a questa collegato. "Ho il piacere di parlarle oggi - ha aggiunto Borelli rivolgendosi a Raggi in Aula Giulio Cesare - ma non mi è stato possibile parlarle nel Consiglio metropolitano, tantomeno oggi: la sua presenza è risuonata come un enorme sgarbo istituzionale e l'assenza alla commissione Ambiente della Città Metropolitana e del Movimento 5 stelle, come un atto di arroganza. Lei ha fatto appello a noi sindaci della Città metropolitana: mi duole rimandare l'appello a chi l'ha presentato". (Rer)