Usa-Armenia: Blinken a colloquio con premier Pashinyan

- Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha parlato al telefono con il premier armeno Nikol Pashinyan. Secondo quanto riferisce una nota diffusa dal Dipartimento di Stato Usa, Blinken si è congratulato con il popolo dell'Armenia per lo svolgimento delle elezioni dello scorso 20 giugno nel corso delle quali l'Osce ha riscontrato un generale rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli elettori. Blinken ha invitato la leadership armena a continuare nel lavoro sulle riforme democratiche. Il segretario generale Usa ha inoltre ribadito il sostegno al processo dei co-presidenti del gruppo di Minsk per una pace duratura nel Nagorno-Karabakh. Blinken ha infine riaffermato il suo sostegno per un rapido rientro in patria di tutti i detenuti armeni dall'Azerbaigian. (Nys)