Rifiuti: sindaco Albano, Raggi chiede senso responsabilità ma non ci incontra su ordinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emissione di un'ordinanza urgente, da parte della sindaca di Roma e Città metropolitana, Virginia Raggi, per la riapertura della discarica di Albano Laziale, Raggi "non ha avuto la creanza di incontraci per comunicarcelo". Lo ha detto il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario a questa collegato. "Quando si chiede senso di responsabilità, che presuppone il senso di appartenenza, bisognerebbe aver realizzato un progetto di collaborazione, anche istituzionale, che non c'è mai stata - ha aggiunto -. Lei, sindaca, a colpi di agenzia ha fatto sapere a tutta la Città metropolitana di voler riavviare una discarica chiusa da cinque anni. Chiede un senso di responsabilità a chi già ha subito un sacrificio ambientale per anni, lo chiede a chi da anni ha sacrificato tempo, spazi e organizzazione per raggiungere progetti di differenziata che lei ha soltanto menzionato: noi li abbiamo fatti. Siamo piccole realtà ma insieme, oggi, all'incontro con il Prefetto, rappresentavamo 250 mila abitanti: una comunità che è preoccupata da quello che lei sta facendo e non si piegherà, glielo dico senza alcun garbo. Questa sua azione è stata percepita come un'aggressione al nostro territorio" e quindi "il senso di responsabilità lo rimandiamo al mittente". (segue) (Rer)