Rifiuti: sindaco Albano, Raggi chiede senso responsabilità ma non ci incontra su ordinanza (2)

- Borelli ha poi ribadito: "Lei si accinge a firmare un'ordinanza, ma sulla base di quale emergenza sanitaria? È stata dichiarata? Non mi sembra. Lo fa consapevole del conflitto di interessi: ha commissariato se stessa come sindaca di Roma Capitale, che non ha affrontato i problemi, e li risolve come sindaca metropolitana. Lo ribadisco: la deroga ai cambiamenti di destinazione d'uso, chi gliela fa fare? Si assume lei questa responsabilità? Verificheremo immediatezza e contingenza: ma lo dice ai suoi cittadini che non arriverà subito l'immondizia ad Albano? E dunque la sua ordinanza mi sa di soluzione tampone - ha concluso il sindaco di Albano Laziale - e fumo agli occhi, nulla di immediato e contingente". (Rer)