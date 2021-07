Rifiuti: sindaco Albano, provincia è virtuosa, Raggi trovi soluzione per Roma, lei ha creato problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono anni che le nostre comunità" nell'area metropolitana di Roma "sono abituate a fare la raccolta differenziata, e noi con un atto di imperio dovremmo tornare insietro di 5-8 anni perché qualcuno non ha fatto il suo dovere. Noi abbiamo progetti sperimentali che Roma capitale non ha realizzato, ha lascito solo sulla carta" e pertanto "abbiamo intenzione di portare avanti una battaglia politica, ma di territorio non di partito: eravamo insieme senza simboli dal signor prefetto a prappresentare le nostre preoccupazioni,che saranno alla base di eventuali ricorsi in sede legale. Non è una minaccia, è una difesa dei nostri territori". Lo ha detto il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario a questa collegato. "Non vogliamo entrare nelle dinamiche amministrative della Capitale e le diatribe politiche: è una battaglia di comunità, per la salute dei nostri concittadini. Lei - ha aggiunto Borelli rivolgendosi a Raggi in Aula Giulio Cesare - parla dei suoi concittadini, ma dimentica che, come sindaca della Città metropolitana, vessa i suoi concittadini e deve tenere conto del danno ambientale. Lei con uno scaricabarile incredibile è qui a raccontarci che va tutto bene, ma guai a non riconoscere gli errori quando si compiono. Il fallimento di sistema è evidente e la prima cittadina non può esimersi dal riconoscere che coinvolge tutti, lei compresa. Sa di mentire". (segue) (Rer)