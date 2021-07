Rifiuti: sindaco Albano, provincia è virtuosa, Raggi trovi soluzione per Roma, lei ha creato problema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre rivolgendosi alla sindaca Raggi, il sindaco di Albano ha continuato: "Lei scarica i problemi ai confini dell'impero, ma oggi, riecheggiando la leggenda, la città che rappresento rialza la testa e dice chiaramente che lei deve trovare soluzioni prioritariamente a casa propria" sulle discariche. "Io non ho competenza di individuare siti nel territorio di Roma Capitale, spetta a lei trovarla in seno ai suoi confini. Se non erro alcune discariche con caratteristiche simili a Roncigliano e ad altri siti all'interno di Roma ci sono. Mi rendo conto che le elezioni sono alle porte e mi rendo conto che non sarebbe popolare qualsiasi ricerca all'interno del suo territorio. A maggior ragione, le dico, che se lei avesse avuto la coscienza a posto avrebbe convocato tavoli tecnici e un aplomb istituzionale che non ha avuto. Questo mio appello - ha concluso - è interlocutorio, ma contiene un messaggio chiaro: non abbiamo nessuna intenzione di subire decisioni che vengono dall'alto senza che possano essere discusse, cambiate. Non significa accogliere le immondizie di Roma ma avere un ruolo istituzionale". (Rer)