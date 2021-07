Libia: Lega, Pd scarica tensioni su governo per coprire divisioni interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la problematicità dell'emendamento del Pd relativo alla Guardia costiera libica, in commissione Difesa della Camera è stato compiuto ogni sforzo possibile per arrivare ad una formulazione condivisa". Lo rende noto in un comunicato il gruppo Lega in commissione Difesa della Camera. "Evidentemente, le divisioni interne allo stesso Partito democratico sulla politica estera del Paese hanno portato a rifiutare la mediazione, in un primo momento accolta, per scaricare queste tensioni sul governo", conclude.(Com)