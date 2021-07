Albania-Italia: conclusa missione di due giorni a Tirana della delegazione dell'amministrazione penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi la missione di due giorni in Albania della delegazione dell'amministrazione penitenziaria italiana, guidata dal vice capo dipartimento Roberto Tartaglia. Lo riferisce l'ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci, scrivendo su Twitter. "Continua la cooperazione bilaterale tra Italia e Albania per rafforzare lo stato di diritto e la lotta al crimine organizzato", ha affermato Bucci. La ministra della Giustizia albanese, Etilda Gjonaj, ha partecipato oggi ad una tavola rotonda con i partner del sistema penitenziario italiano incentrata sul regime del 41-bis e sulla gestione del sistema penitenziario. "Questa tavola rotonda è servita per condividere le esperienze sulle procedure seguite per sottoporre le entità pericolose a questo regime", ha osservato Gjonaj scrivendo su Twitter e parlando dell'importanza per l'Albania "dell'esperienza trentennale" dell'Italia con il regime del 41-bis. "Questo è solo il primo passo di una stretta collaborazione tra le due direzioni penitenziarie", ha concluso la ministra albanese. (Alt)