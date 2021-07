Libia: Bernini (FI), scongiurare partenze incontrollate, sinistra in confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera libica "è divisa in fazioni, con una componente che si muove nella zona grigia tra legalità internazionale e traffico dei migranti. Questo è purtroppo risaputo, ma togliere i finanziamenti, come chiede il Pd, significherebbe dare totale via libera agli scafisti e alle partenze incontrollate". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "L'impegno dell'Italia dovrebbe essere semmai quello di accelerare la transizione libica verso un governo stabile e in grado di tenere sotto controllo la sua Guardia costiera, la cui cooperazione fu peraltro avviata proprio dai governi Letta, Renzi e Gentiloni. Trovo poi surreale che mentre il governo ha respinto l'emendamento del Pd, il ministro Di Maio abbia dichiarato in Parlamento che non verranno disposti finanziamenti a favore della Guardia costiera libica. La confusione regna sovrana, ma di fronte all'aumento degli sbarchi, cresciuti quest'anno già del 60 per cento, favorire un flusso incontrollato di migranti nel Mediterraneo comporterebbe rischi, anche dal punto di vista sanitario, che non vanno assolutamente sottovalutati", conclude.(Com)