Decreto Sostegni bis: Capitanio (Lega), 44 miliardi di aiuti concreti per tutto il Paese

- Il deputato della Lega e capogruppo in Vigilanza Rai, Massimiliano Capitanio, segnala che "con una manovra da 44 miliardi è oggi in approvazione alla Camera il decreto Sostegni bis. Con i suoi emendamenti - continua la parlamentare in una nota - la Lega ha cercato di dare al Paese il più ampio respiro possibile per la ripresa. Dal fisco con una boccata d'ossigeno per Pmi, artigiani, commercianti e professionisti grazie alla proroga versamenti saldo e acconto tasse al 15 settembre senza nessuna sanzione, all' incremento di 50 milioni a sostegno del comparto fieristico. Dal credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici e proroga del contributo pubblico, ai 40 milioni per i cittadini fragili e disabili". L'esponente leghista aggiunge: "Altro grande passo in avanti con automotive: 50 milioni per il fondo rottamazione, 200 milioni per gli autoveicoli Euro 6, 60 milioni per quelli elettrici, 50 milioni per i veicoli commerciali N1 nuovi o autoveicoli speciali M1 nuovi, 40 milioni per chi acquista in Italia veicoli M1 usati e di prima immatricolazione in Italia, istituzione Fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive a Torino e 20 milioni a decorrere dal 2021 per incrementare l'innovazione del settore dell'automobile. Un decreto economico sostanzioso - conclude Capitanio - e dal grande valore finanziario per la ripresa d'Italia in ogni settore". (Com)