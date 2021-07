Rifiuti: M5s su emergenza Roma e Lazio, diamo un nome alla malattia e troviamo una cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intero Lazio e non la sola città di Roma vive ormai da molti anni una precarietà che a tratti sconfina nell’emergenza, perché non è mai stata individuata una rete integrata di impianti per gestire i rifiuti. Dalla giusta chiusura di Malagrotta non è mai stata individuata un’alternativa. Oggi, a fronte di un piano dei rifiuti regionali fondato sulle discariche che anche il Mite ha ritenuto che vada aggiornato, l’intero territorio può contare su una discarica e mezzo. Non osiamo pensare a cosa accadrà quando ce ne sarà solo una. Di fronte a queste evidenze, è chiaro che i Consigli straordinari dovrebbero svolgersi a via della Pisana". Lo affermano i senatori, i deputati e gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Roma. (segue) (Com)