Rifiuti: M5s su emergenza Roma e Lazio, diamo un nome alla malattia e troviamo una cura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quella che la Sindaca Raggi sta affrontando con tutte le forze senza mollare, di fatto - aggiungono gli esponenti del Movimento 5 stelle - è la battaglia di tutti i comuni del Lazio e di tutti i sindaci del Lazio, anche di quelli che si fregiano di avere alti livelli di raccolta differenziata, fingendo di non conoscere il “turismo dei rifiuti” sulle vie consolari. Se da diversi e svariati anni, anche prima di Virginia Raggi, l’emergenza rifiuti esisteva ed esiste, fin da un famoso sketch di Aldo Fabrizi del 1987, figuriamoci con sole due discariche. Pertanto, incidentalmente, una sola sindaca sta lavorando e lottando contro l’inefficienza della Regione e contro la criminalità, per tutti i cittadini laziali. Non è accettabile che rimanga da sola e che ci sia un totale immobilismo per interessi politici e di malaffare, il tutto a scapito dei cittadini e dell’economia, visto che questi disagi ormai intollerabili stanno diventando un ostacolo agli eventi e un brutto biglietto da visita per i turisti che finalmente stanno tornando a Roma". (segue) (Com)