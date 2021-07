Rifiuti: M5s su emergenza Roma e Lazio, diamo un nome alla malattia e troviamo una cura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come detto dalla sindaca stessa, le soluzioni di breve periodo sono state individuate dalla città metropolitana con la predisposizione dell'ordinanza per riaprire in via emergenziale e temporanea la discarica di Albano, in assenza di provvedimenti della Regione. Per quanto riguarda il medio e lungo periodo, Roma Capitale e Ama hanno approvato un piano industriale già in corso di attuazione che prevede anche la realizzazione di nuovi impianti di trattamento qcompostiere e multimateriale. Allo stesso tempo la città metropolitana ha completato l'iter sull'individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti. Auspichiamo che anche le altre province del Lazio facciano lo stesso e che la Regione faccia la sua parte affinché si possa andare finalmente a realizzare quella rete di impianti su cui oggi la Regione è assolutamente carente", conclude la nota del Movimento 5 stelle. (Com)