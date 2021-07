Decreto Sostegni bis: Pagano (Pd), continuare a offrire sostegno e ascolto a italiani in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che abbiamo alle spalle è stato forse l'anno peggiore da quando è nata la nostra Repubblica. Un tempo che ha causato ferite e lasciato cicatrici in ciascuno di noi. Torna in mente una massima attribuita a San Francesco d'Assisi, il patrono d'Italia: 'Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile'. Il provvedimento che approviamo oggi è il necessario e il possibile. L'ultima testimonianza del grande impegno che le istituzioni hanno messo in campo per rimarginare quelle ferite e alleviare il dolore. Non siamo ancora fuori dall'incubo, ma oggi possiamo guardare con più fiducia, con più speranza, ai mesi che abbiamo davanti". Lo ha detto Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio di Montecitorio, intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto finale sul decreto Sostegni bis. "Agli italiani e alle loro difficoltà - ha proseguito l'esponente democratico - dobbiamo continuare a offrire sostegno e ascolto. Questo decreto è il frutto di un buon lavoro fatto dal governo e dal Parlamento, grazie al quale si danno almeno in parte risposte alle imprese, al mondo del lavoro, ai giovani, alle esigenze sanitarie, agli Enti locali. Un risultato non scontato e raggiunto non senza fatica. Risorse per più di 40 miliardi di euro saranno investite con questo provvedimento. Per potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del Covid e rafforzare la sanità, innanzitutto. Un nuovo pacchetto da 15 miliardi di contributi a fondo perduto per tendere una mano alle attività di impresa e ai professionisti, allargando la platea di beneficiari. Senza dimenticare gli enti del terzo settore, fondamentali per combattere la pandemia, e a cui, grazie a un emendamento approvato in commissione, incrementiamo di 60 milioni il fondo dedicato". (segue) (Rin)