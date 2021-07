Decreto Sostegni bis: Pagano (Pd), continuare a offrire sostegno e ascolto a italiani in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto - ha aggiunto Pagano - stanzia più di 3 miliardi di euro per continuare la lotta al virus, ridurre le liste di attesa per le prestazioni specialistiche e per sostenere prevenzione, ricerca e assistenza. Ma forse l'intervento più significativo riguarda lo stanziamento di 350 milioni sull'ecobonus per l'automotive. E' istituito il fondo da 100 milioni di euro, con un emendamento dalla commissione Bilancio, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021 e assicurare così il completamento di opere pubbliche essenziali per il Paese, anche in vista dei grandi investimenti dei prossimi anni. Siamo un popolo unito - ha concluso l'esponente del Pd -, che sa trovare in se stesso la forza di superare le avversità, gli ostacoli, i momenti più critici: che si tratti di combattere una pandemia o di affrontare un avversario su un campo di calcio. Per questo dichiaro il voto favorevole del Partito democratico". (Rin)