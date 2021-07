Libia: M5s, giusto collaborare, rischiamo allarme per aumento flussi migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da mesi invochiamo il coinvolgimento dell'Europa per affrontare il tema dei flussi migratori ma finora, al di là delle parole, da Bruxelles non sono arrivate risposte né forti né adeguate. E finché l'Italia sarà lasciata sola, non può assolutamente permettersi di abbassare la guardia. Per questo riteniamo necessario il rifinanziamento delle missioni all'estero, senza interrompere la collaborazione con le autorità libiche". Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Esteri e Difesa. "Se decidessimo - aggiungono - di non finanziare la missione di supporto alla Guardia costiera libica, creeremmo le condizioni per una situazione ancora più caotica di quella attuale con l'aumento di partenze dei migranti dalla costa libica e con imbarcazioni precarie e instabili. Un quadro sicuramente da scongiurare per evitare ennesime morti in mare di migranti e affinché l'Italia possa gestire il flusso migratorio" concludono. (Com)