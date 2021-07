Rifiuti: Montino (Fiumicino), impedito a sindaci di entrare in Campidoglio, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fuori dal Campidoglio, mentre la sindaca Raggi conferma la volontà di riaprire la discarica di Albano, siamo in 30 sindache e sindaci della Città metropolitana. Abbiamo chiesto di entrare ed assistere, visto che si discute di noi e dei nostri territori, ma ci è stato risposto che non c'è spazio a causa del Covid. Balle! Il consiglio non è a porte chiuse e dentro ci sono una quindicina di persone per un limite massimo, secondo le regole anti covid, di 40 persone. Quindi almeno alcuni di noi potrebbero entrare. Evidentemente non c'è la volontà e il virus è un alibi". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco del comune di Fiumicino Esterino Montino (Pd). "È un gesto inaccettabile, uno sgarbo istituzionale proprio mentre Raggi ci chiede responsabilità per mettere una pezza ai guai di Roma che lei, in 5 anni, non ha saputo affrontare". (segue) (Rer)