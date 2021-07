Rifiuti: Montino (Fiumicino), impedito a sindaci di entrare in Campidoglio, inaccettabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accetteremo atti unilaterali e siamo pronti a impugnarli, se necessario. Supporteremo in ogni modo la battaglia del sindaco di Albano che è la battaglia di ognuno di noi che in questi anni abbiamo fatto i salti mortali, insieme ai nostri cittadini, per avviare e consolidare livelli alti di differenziata. Noi siamo stati responsabili. Raggi no. E rifiuta anche il dialogo: vergognoso", conclude il sindaco Montino. (Rer)