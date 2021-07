Yemen: esteso mandato missione Onu, Hans Grundberg nuovo inviato speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza ha votato all'unanimità per estendere la missione delle Nazioni Unite in Yemen e ha nominato il diplomatico svedese, Hans Grundberg, nuovo inviato speciale, che succede al britannico Martin Griffiths. Lo ha annunciato oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. La nomina degli inviati speciali del Segretario generale richiede l'approvazione dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, che sono Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Francia e Cina. Grundberg è ambasciatore dell'Unione europea in Yemen dall'inizio di settembre 2019 e in precedenza ha guidato le missioni della Commissione europea al Cairo e in Israele. Il diplomatico svedese ha anche presieduto il gruppo di lavoro del Consiglio europeo per il Medio Oriente e la regione del Golfo durante la presidenza di turno della Svezia dell'Unione europea nel 2009. (Res)