Rifiuti: De Vito (FI), Raggi manca di rispetto ad Assemblea capitolina, M5s ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca dice che questo non è il luogo giusto per parlare di rifiuti. Le rispondo dicendo che questo non solo è il luogo giusto dove affrontare l'argomento, ma è anche l'unico: è qui che siedono i rappresentanti dei cittadini, che si approvano i bilanci, che si danno indirizzi alle partecipate, sono specifiche prerogative dell'Aula e quella della sindaca è un'incredibile mancanza di rispetto nei confronti di quest'organo, un qualcosa che ho cercato di far valere in tutti questi anni ma non ha funzionato". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, consigliere di Forza Italia, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario a questa collegato. "Avevamo chiesto la presenza della Regione Lazio - ha aggiunto - è vero che c'è il presidente della commissione Ambiente ma avremmo voluto il presidente Zingaretti e gli assessori Lombardi e Valeriani, ovvero l'esecutivo. Ricordo che la Regione, che pure ha evidenti responsabilità, è a guida Pd-M5s e viene incolpata da questa giunta che è del M5S: siamo all'assurdo. Zaghis è il nono amministratore di Ama cambiato in questa consiliatura, Ziantoni il terzo assessore all'Ambiente: come si può in questo modo dare continuità, che è fondamentale su un tema strategico come questo? I risultati - ha concluso De Vito - sono per strada e parlano chiaro: sui rifiuti questa amministrazione ha fallito".(Rer)