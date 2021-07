Droga: De Corato, grazie a Gdf per arresto pusher albanese a Sesto San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in una nota ringrazia la Guardia di Finanza di Milano per l'arresto di uno spacciatore albanese latitante a Sesto San Giovanni e il sequestro di 63 chili di droga. "L'operazione di oggi - commenta - conferma quanto emerso negli ultimi anni: la malavita straniera è sempre più presente sul nostro territorio e sempre più attiva nel traffico di sostanze stupefacenti". "Nelle carceri lombarde - prosegue De Corato - i detenuti albanesi come presenze, tra gli stranieri, sono secondi solo a quelli di origine marocchina. È evidente che è fondamentale tenere alta l'attenzione su questo fenomeno per contrastare una grande piaga della società". (Com)