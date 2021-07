Decreto Sostegni bis: Pella, Forza Italia è stata protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che questo possa essere l'ultimo decreto sostegni che ci troveremo ad approvare nel corso di questa legislatura. Se così sarà, significa che ci saremo finalmente messi alle spalle questa terribile pandemia con cui stiamo combattendo da un anno e mezzo, un tempo lungo e doloroso, e che il nostro Paese sarà tornato finalmente a correre come merita". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, intervenendo nell'Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro al Sostegni bis. "Le risorse stanziate, a partire dal primo scostamento di bilancio - ha aggiunto -, hanno inciso in maniera molto pesante sui nostri conti e il nostro debito pubblico è schizzato a cifre mai toccate prima. Abbiamo grandi responsabilità ora. C'è bisogno di tornare a legiferare per costruire il futuro del Paese che consegneremo alla prossima generazione e che la fiducia di imprese e cittadini, così come degli investitori esteri, continui a crescere". Evidenziando gli aspetti positivi del decreto, l'esponente azzurro ha sottolineato come di fatto valga come "una legge di Bilancio. Tra le principali modifiche introdotte voglio partire da una delle più rilevanti introdotta dal governo. Mi riferisco all'intervento effettuato sul cashback per liberare risorse da destinare al finanziamento di ulteriori settimane di Cassa integrazione. Questo intervento, a mio avviso, racchiude l'essenza della politica, la Politica con la P maiuscola. Forza Italia ha offerto il proprio contributo costruttivo nel corso dell'esame in commissione e su alcuni temi - ha sottolineato - è stata protagonista. Penso ad esempio all'intervento a sostegno del mondo dello sport, per il quale ci siamo fortemente battuti. Nel piano delle riaperture i centri natatori sono stati i soggetti più svantaggiati". (segue) (Rin)