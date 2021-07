Decreto Sostegni bis: Pella, Forza Italia è stata protagonista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pella ha continuato: "È proprio per questo che Forza Italia è riuscita a far inserire un intervento di sostegno di 30 milioni da destinare come contributo a fondo perduto per le piscine. Contributo che si unisce ai 10 milioni pervisti per le Palestre, e ai 30 milioni stanziati per coprire le spese sostenute nel settore per la sanificazione degli ambienti e al rifinanziamento di 6 milioni per il progetto sport nei parchi". Forza Italia è stata protagonista anche nel "sostegno al turismo, uno dei settori più danneggiati dalla pandemia", così come per la "possibilità di assunzione di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e inclusione sociale. C'è anche il tema essenziale degli enti locali che non si limita ad una questione amministrativa, ma riguarda cittadine e cittadini nella loro vita quotidiana, cioè nella possibilità di accedere ai servizi. A partire dai fondi stanziati per i Comuni che hanno subito i danni dei terremoti del Centro Italia. Per proseguire con emendamento a mia prima firma che ha inteso limitare, con ulteriori 160 milioni, gli effetti prodotti dalla sentenza delle Corte Costituzionale su moltissimi comuni italiani, in situazioni di dissesto e pre-dissesto, integrando le risorse stanziate dal governo e prevedendo un tempo più ampio per le restituzioni degli anticipi di liquidità. Forza Italia si è poi anche fatta carico di rifinanziare da un lato il fondo per i comuni in dissesto finanziario e, con un emendamento della collega Prestigiacomo, vicepresidente della commissione Bilancio, di garantire il funzionamento degli enti di area vasta in dissesto finanziario. Insomma - ha concluso l'esponente di FI -, ritengo che sia stato fatto un grande lavoro". (Rin)