- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione di dieci nuove aree di ricarica per veicoli elettrici installate da Nhp ESCo, con il Comune e Amat (Agenzia mobilità, ambiente e territorio) nell'ambito del Progetto Sharing Cities – Horizon 2020. Partecipano Marco Granelli, assessore alla Mobilità; Roberto Nocerino, project manager del Progetto Sharing Cities per la Direzione Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano; Valentino Sevino, direttore Area Pianificazione Mobilità, Amat; Valerio Siniscalco, ceo di Nhp Srl.Area di mobilità Porta Romana, corso Lodi, 5 (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del Masterplan e Villaggio Olimpico 2026.Triennale di Milano - Salone d'Onore, viale Alemagna, 6 (ore 15)Si riunisce in modalità telematica il Consiglio comunale.Streaming sul sito del Comune di Milano (dalle 15)Inaugurazione di un nuovo hub di quartiere contro lo spreco alimentare con la vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, il presidente del Municipio 8 Simone Zambelli, il presidente di Fondazione Milan Paolo Scaroni, la presidente di Terre des Hommes Donatella Vergari, il direttore generale di Fondazione Cariplo Sergio Urbani, il responsabile scientifico Osservatorio Food Sustainability del Politecnico di Milano Marco Melacini e la presidente del gruppo alimentazione di Assolombarda Laura Ferrari.Via Appennini, 50/pagina Facebook della Food Policy di Milano (ore 18)REGIONEL'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, partecipa alla tavola rotonda sui temi del degrado urbano e della sicurezza insieme al sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi; al sindaco di Paderno Dugnano Ezio Casati con il vicesindaco Giovanni Di Maio; al sindaco di Bresso Simone Cairo; al sindaco di Nova Milanese Fabrizio Pagani; al vicesindaco di Cusano Milanino Elena Maggi; al vicesindaco di Muggiò, Michele Testa; all'assessore di Sesto San Giovanni Claudio D'Amico e all'assessore di Monza Federico Arena. Portano i loro contributi anche i comandanti delle Polizie locali.Villa Ghirlanda, via Frova, 10 - Cinisello Balsamo/Mi (ore 9:30)Conferenza stampa dedicata ai temi del randagismo e dell'abbandono degli animali, in cui viene presentata la app "Zampy Life". Presenti, tra gli altri, il vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Gianluca Comazzi, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il conduttore televisivo e ideatore dell'app "Zampy Life" Edoardo Stoppa e alcuni dei rappresentanti delle principali associazioni animaliste a livello nazionale.Palazzo Pirelli - Aula del Consiglio regionale, via Fabio Filzi, 22 - Milano (ore 10:30)L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, visita l'hub vaccinale di Dalmine e a seguire effettua un sopralluogo presso il fiume Cherio.Hub vaccinale presso centro universitario sportivo Bergamo - Dalmine/Bg (ore 13:30)Fiume Cherio - località Montecchi, Gorlago/Bg (ore 14:30)Gli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) inaugurano con il sindaco di Flero Pietro Alberti il nuovo bosco di pianura.Di fronte al municipio, piazza Quattro Novembre, 4 - Flero/Bs (ore 16)VARIEConferenza "Tra geopolitica e sostenibilità"organizzata da Ispi. Intervengono, tra gli altri, Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e co-head Osservatorio Geoeconomia, Ispi; Mario Nava, direttore generale per il sostegno alle riforme strutturali (Dg Reform), Commissione Europea; Pietro Salini, amministratore delegato Webuild.Pagina Facebook, canale YouTube e sito dell'Ispi (ore 10)Webinar "La riforma sanitaria lombarda: focus sulle malattie reumatologiche autoimmuni'", organizzato da Motore Sanità. Intervengono, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti; Davide Croce, direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale Liuc Business School, Castellanza (Va); Rosaria Iardino, presidente Fondazione The Bridge; Massimo Lombardo, direttore generale Asst Spedali Civili di Brescia.Modalità telematica (dalle 10:30 alle 13)Evento "Space Economy" organizzato da 24Ore Eventi. Con, tra gli altri, Giorgio Saccoccia, presidente Asi - Agenzia Spaziale Italiana; Giovanni Soccodato, chief strategic equity officer Leonardo e Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.Modalità telematica (ore 14:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione della lista "Europa Verde con Beppe Sala".Cascina nascosta, viale Emilio Alemagna, 14 all'interno di Parco Sempione - Milano (ore 16:30)Inaugurazione del nuovo point della Lega Salvini Premier con il segretario federale Matteo Salvini, il coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti e il commissario cittadino Stefano Bolognini.Viale Abruzzi, 86 (ore 18)"Grafica Impresa", secondo incontro di "Il mestiere di grafico – oggi", parte del palinsesto di Triennale Estate e realizzato in collaborazione con Aiap (Associazione italiana design della comunicazione visiva). Contributi di Archivio Tipografico, Torino, Lungomare, Bolzano, Giulio Galli - Cast, Marco Tortoioli Ricci, presidente Aiap, e Marco Sammicheli, direttore Museo del Design Italiano di Triennale Milano.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)(Rem)