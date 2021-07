Sicurezza: siglato da Polizia di Stato e Dnaa accordo per contrasto proselitismo terrorismo via web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato siglato oggi a Roma l’accordo tra la Polizia di Stato e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il contrasto al reclutamento, addestramento, proselitismo dei terroristi ed apologia del terrorismo via web. E' quanto si legge in una nota. Il protocollo, firmato dal capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza Lamberto Giannini e dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, è finalizzato a sviluppare una collaborazione strutturata tra la Polizia di Stato e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per l’adozione di strategie sempre più efficaci in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni estremisti in rete. Per la Polizia di Stato - continua la nota - tale compito viene assicurato dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che da alcuni anni si occupa della tutela delle reti informatiche di realtà, sia pubbliche che private, di rilievo nazionale e di importanza strategica per il Paese. Alla firma della convenzione erano, inoltre, presenti per il dipartimento della Pubblica sicurezza, il direttore del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni, Nunzia Ciardi, il direttore della III divisione Ivano Gabrielli, mentre per la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale aggiunto Giovanni Russo e il sostituto procuratore nazionale, Francesco Polino. (Com)