Slovacchia: Corte costituzionale sospende misure per non vaccinati in arrivo dall’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale slovacca ha sospeso le norme più severe per le persone non vaccinate contro il coronavirus che arrivano dall’estero. Lo rende noto il quotidiano “Denik N”. La Corte ha sospeso le norme del decreto dell’Ufficio di salute pubblica (Uvz) laddove prevedono che dal 9 luglio i non vaccinati debbano sottoporsi ad un regime di autoisolamento fino a quando non si siano sottoposti a un test molecolare di esito negativo, da compiere non prima del quinto giorno dopo l’arrivo. L’organo non ha comunque ancora deciso della costituzionalità del relativo decreto, di cui ha ribadito la validità ed efficacia. A sollevare una questione di costituzionalità in merito al decreto era stato il partito di opposizione Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), che lo ritiene discriminatorio e lesivo della libertà di movimento. Smer evidenzia anche che le norme rendono la vita difficile ai pendolari transfrontalieri. (Vap)