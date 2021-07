Brasile: Butantan consegna 800 mila dosi vaccino SinoVac al ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di ricerca scientifica Butantan, legato al governo dello stato di San Paolo, in Brasile, ha consegnato oggi 800 mila dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica cinese Sinovac e prodotto in Brasile a partire dal principio attivo inviato dalla Cina. Il governo dello stato di San Paolo ha annunciato inoltre che domani consegnerà altre 200 mila dosi di vaccini per un totale di un milione. La rimessa fa parte di un secondo accordo stipulato tra le parti, che prevede complessivamente il confezionamento di 54 milioni di dosi entro il 30 agosto, che porterà la fornitura di vaccino SinoVac al paese a un totale di 100 milioni di unità. (segue) (Brb)