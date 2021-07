Brasile: Butantan consegna 800 mila dosi vaccino SinoVac al ministero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paese sono stati inoltre registrati 45.022 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio si è attestato ad almeno 19.151.993 casi. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 42.466 contagi quotidiani, in calo del 23 per cento rispetto alle precedenti due settimane, la più bassa dal 7 gennaio. La media aveva raggiunto lo scorso 23 giugno il record assoluto con 77.295 contagi in media al giorno. Inoltre, il tasso di trasmissione del coronavirus (noto anche come R0) ha raggiunto in Brasile un valore pari allo 0,88. Lo riferisce l'Imperial College di Londra, nel Regno Unito, in un rapporto diffuso il 13 luglio. Il valore è il più basso dal novembre del 2020 quando, nel punto più basso, raggiunse lo 0,68. (Brb)