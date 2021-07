© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente stradale alle 16:15 circa sulla via del Mare, a Roma. Per cause ancora al vaglio, un'auto ha sbandato finendo la sua corsa contro il guard rail. Nello scontro nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il conducente dell'auto è stato soccorso dai vigili del fuoco, presenti sul posto, e trasportato dal personale del 118 all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. (Rer)