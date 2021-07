Scuola: Aprea, FI chiede audizione urgente Invalsi alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Valentina Aprea, segnala che FI "ha richiesto di audire con urgenza alla Camera la presidenza dell’Istituto Invalsi per approfondire i primi dati delle prove del 2021 presentati oggi e da cui emerge un quadro molto preoccupante. La percentuale di allievi che non raggiunge i traguardi di apprendimento attesi è elevatissima sia al termine della scuola secondaria di primo grado sia a quella di secondo grado - continua la parlamentare in una nota -. Solo nella scuola primaria non si osservano cali significativi rispetto al 2019. Sale la quota di allievi che terminano la scuola superiore in condizione di forte fragilità, con competenze di base del tutto inadeguate. Oggi Invalsi ci dice che il 9,5 per cento dei nostri giovani che terminano la scuola superiore esce con competenze di base del tutto insufficienti in italiano, matematica e inglese. Stiamo parlando di oltre 45.000 giovani. È un problema che viene da lontano, ma ora diviene ancora più urgente, ineludibile. Non possiamo trascurare questi giovani, non possiamo bruciare tanti talenti di cui tutti noi abbiano grande bisogno". (segue) (Com)