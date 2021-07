Scuola: Aprea, FI chiede audizione urgente Invalsi alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprea aggiunge: "Invalsi ci fornisce anche un altro dato molto inquietante. La pandemia sembra avere tolto forza ai giovani che ottenevano buoni risultati, nonostante la loro provenienza e il loro contesto di origine. Oggi sono questi giovani che fanno maggiormente le spese della sospensione della didattica in presenza. È necessario, innanzitutto, approfondire questi primi dati perché non c’è più tempo da perdere. Abbiamo di fronte una sfida di lungo periodo, ma che deve essere colta immediatamente dalle istituzioni e dal Parlamento, senza esitazioni - conclude l'esponente di FI - per evitare che la perdita di apprendimenti aggravata dalla pandemia diventi un vero e proprio handicap per gli studenti della scuola italiana". (Com)