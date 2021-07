Sudafrica: Ramaphosa annuncia invio rinforzi dell'esercito per sedare le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha annunciato l'invio di rinforzi dell'esercito per far fronte all'ondata di violenze e saccheggi che sta dilagando nelle province di di KwaZulu-Natal e Gauteng dopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma. Secondo quanto si legge in un comunicato della presidenza, il capo dello Stato ha avuto oggi un incontro con i leader di tutti i partiti politici rappresentati in parlamento ai quali ha annunciato l'intenzione di accogliere la loro richiesta di ampliare il dispiegamento della Forza di difesa nazionale sudafricana. I leader politici, si legge nella dichiarazione, sono stati anche informati dal ministro della Difesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, e dal capo della Forza di difesa nazionale sudafricana, Rudzani Maphwanya, sul dispiegamento di militari per fermare i saccheggi nei principali centri commerciali nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng, dopo che lo stesso Ramaphosa era stato accusato di essere stato troppo timido nell'inviare uomini. "I leader dei partiti politici hanno definito la situazione nel Paese come un attacco all'ordine democratico", afferma il comunicato, aggiungendo che a lungo termine occorrerà affrontare "profondi livelli di disoccupazione e povertà". (segue) (Res)