Sudafrica: Ramaphosa annuncia invio rinforzi dell'esercito per sedare le proteste (2)

- Il presidente ha quindi preso atto dell'iniziativa dei leader dei partiti politici di visitare le comunità colpite dalle violenze definendolo un atto "gradito e necessario". I leader politici, da parte loro, hanno fatto presente che le condizioni attuali richiedono un immediato ripristino della calma e dell'ordine nelle comunità, che può essere reso possibile solo da un più ampio dispiegamento delle forze di sicurezza come deterrente alla violenza e ad altre forme di illegalità. I leader - prosegue la nota - hanno anche esortato a garantire la sicurezza delle principali vie di trasporto per consentire a carburante, cibo, forniture mediche e altre necessità di raggiungere le comunità e che il coprifuoco dalle 21:00 alle 04:00 venga rigorosamente applicato. I leader politici hanno infine chiesto un maggiore coordinamento tra la polizia, la Forza di difesa nazionale, le agenzie di intelligence, i servizi di sicurezza privati ​​e le strutture di sicurezza locali per contenere l'ondata di violenze senza precedenti. (segue) (Res)